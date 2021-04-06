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    Офіцери, які влаштували стрілянину в пасажирському поїзді, працюють у Держслужбі спецзв’язку

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    За стрілянину у поїзді зловмисників ззатримано - Офіцери, які влаштували стрілянину в пасажирському поїзді, працюють у Держслужбі спецзв’язку
    За стрілянину у поїзді зловмисників ззатримано
    Фото: hk.npu.gov.ua

    У поліції раніше повідомляли, що зловмисниками є двоє військовослужбовців, які прямували до Києва

    Офіцери, які влаштували стрілянину в поїзді «Костянтинівка – Київ», не є військовослужбовцями Збройних сил України, а працюють у Держслужбі спецзв’язку, розповів «Укрінформу» начальник регіонального відділу інформагентства Міноборони АрміяInform в Харківській області Віталій Саранцев.

    «Щодо сьогоднішнього інциденту у Краснограді. Офіцери, які влаштували стрілянину в поїзді, не є військовослужбовцями Збройних сил України. Вони є представниками Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України», – зазначив Саранцев.

    Про інші подробиці не повідомляється.

    6 квітня пресслужба Укрзалізниці повідомила, що через стрілянину в дорозі затримується поїзд «Київ – Костянтинівка».

    Поліція Харківщини оперативно затримала двох зловмисників, які вчинили стрілянину. Для затримання правопорушників у дію було введено спеціальну поліцейську операцію «Грім».

    У поліції повідомляли, що зловмисниками виявилися двоє військовослужбовців, які прямували до Києва.

    Правоохоронці також оприлюднили фото та відео з пасажирського потягу сполученням «Костянтинівка - Київ», в якому сталася стрілянина.

    Теги: Костянтинівка Київ Міноборони поліція стрілянина
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