Офіцери, які влаштували стрілянину в пасажирському поїзді, працюють у Держслужбі спецзв’язку

За стрілянину у поїзді зловмисників ззатримано

У поліції раніше повідомляли, що зловмисниками є двоє військовослужбовців, які прямували до Києва

Офіцери, які влаштували стрілянину в поїзді «Костянтинівка – Київ», не є військовослужбовцями Збройних сил України, а працюють у Держслужбі спецзв’язку, розповів «Укрінформу» начальник регіонального відділу інформагентства Міноборони АрміяInform в Харківській області Віталій Саранцев.

«Щодо сьогоднішнього інциденту у Краснограді. Офіцери, які влаштували стрілянину в поїзді, не є військовослужбовцями Збройних сил України. Вони є представниками Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України», – зазначив Саранцев.

Про інші подробиці не повідомляється.

6 квітня пресслужба Укрзалізниці повідомила, що через стрілянину в дорозі затримується поїзд «Київ – Костянтинівка».

Поліція Харківщини оперативно затримала двох зловмисників, які вчинили стрілянину. Для затримання правопорушників у дію було введено спеціальну поліцейську операцію «Грім».

У поліції повідомляли, що зловмисниками виявилися двоє військовослужбовців, які прямували до Києва.

Правоохоронці також оприлюднили фото та відео з пасажирського потягу сполученням «Костянтинівка - Київ», в якому сталася стрілянина.