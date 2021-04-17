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    Офіційні представники двох європейських країн їдуть на Донбас

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    В 2017 році Малгожата Госевська вже відвідувала прифронтову Авдіївку - Офіційні представники двох європейських країн їдуть на Донбас
    В 2017 році Малгожата Госевська вже відвідувала прифронтову Авдіївку
    Фото: «День»

    Супроводжувати європейських політиків буде віцеспікер Стефанчук

    Офіційні представники Польщі та Литви наступного тижня планують відвідати зону українсько-російського протистояння на Донбасі. Як повідомляє сайт Верховної Ради, віцемаршалка Сейму Республіки Польща Малгожату Госевську і віцеспікера Сейму Литовської Республіки Паулюса Саударгаса буде супроводжувати перший віцеспікер парламенту України Руслан Стефанчук.

    Відзначається, що Стефанчук обговорив питання міжпарламентського співробітництва безпеки і протидії російській агресії з Малгожатою Госевською, яка повідомила про майбутній візит.

    «Європейські чиновники зможуть на власні очі побачити і дати оцінку ситуації на сході України. Під час зустрічі будуть обговорені важливі питання, серед яких – можливість якнайшвидшого врегулювання триваючого військового конфлікту між Україною і Росією», – йдеться в повідомленні.

    Руслан Стефанчук зазначив, що Україна відкрита до міжпарламентського співробітництва та подякував Литві і Польщі за незмінну підтримку України в питаннях відновлення суверенітету і територіальної цілісності.

    Нагадаємо, що у січні Малгожата Госєвська передала до Міжнародного кримінального суду у Гаазі доповідь «Російські воєнні злочини в Україні у 2014 році».

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    Теги: розвідка Донбас Польща Литва Україна Руслан Стефанчук
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