Офіційні представники двох європейських країн їдуть на Донбас

В 2017 році Малгожата Госевська вже відвідувала прифронтову Авдіївку

Супроводжувати європейських політиків буде віцеспікер Стефанчук

Офіційні представники Польщі та Литви наступного тижня планують відвідати зону українсько-російського протистояння на Донбасі. Як повідомляє сайт Верховної Ради, віцемаршалка Сейму Республіки Польща Малгожату Госевську і віцеспікера Сейму Литовської Республіки Паулюса Саударгаса буде супроводжувати перший віцеспікер парламенту України Руслан Стефанчук.

Відзначається, що Стефанчук обговорив питання міжпарламентського співробітництва безпеки і протидії російській агресії з Малгожатою Госевською, яка повідомила про майбутній візит.

«Європейські чиновники зможуть на власні очі побачити і дати оцінку ситуації на сході України. Під час зустрічі будуть обговорені важливі питання, серед яких – можливість якнайшвидшого врегулювання триваючого військового конфлікту між Україною і Росією», – йдеться в повідомленні.

Руслан Стефанчук зазначив, що Україна відкрита до міжпарламентського співробітництва та подякував Литві і Польщі за незмінну підтримку України в питаннях відновлення суверенітету і територіальної цілісності.

Нагадаємо, що у січні Малгожата Госєвська передала до Міжнародного кримінального суду у Гаазі доповідь «Російські воєнні злочини в Україні у 2014 році».