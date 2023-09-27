Офіс президента готує законодавчі зміни, аби розблокувати роботу видобувних підприємств

Протягом найближчого місяця в Офісі президента можуть обговорити та запропонувати зміни до законодавства, які відновлять роботу видобувних підприємств, заблокованих через застосування до їх власників санкцій Ради національної безпеки та оборони України. Про це повідомив заступник керівника Офіса президента Ростислав Шурма, пише РБК-Україна.

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За його словами, в Офісі президента знають про проблему санкційного блокування українських видобувних компаній і будуть дивитися, як переглядати норму законодавства, що передбачає зупинення права користування надрами.

«Сьогодні є законодавча норма, яка передбачає позбавлення ліцензій у випадку санкціонування власників компаній. Будемо дивитися, як переглядати цю норму. Це компетенція Верховної ради, але ми цю проблему знаємо, і точно будемо вносити… дискутувати, і, мабуть, вносити відповідні законодавчі [зміни]», – зазначив він.

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Нагадаємо, у березні-червні 2023 р. Державна служба геології та надр України зупинила спецдозволи компаніям груп «Смарт-Холдинг», Group DF, UNIGRAN на виконання нової норми Кодексу України про надра, яка набрала чинності 28.03.2023.

Зокрема, «Смарт-Холдинг» заявляв, що примусова зупинка газових родовищ шкодить насамперед самій державі та її економіці, особливо напередодні опалювального сезону. Бюджет вже втратив 540 млн грн податків, до кінця року ця цифра сягне 1,3 млрд грн.

Стосовно невидобутого газу на родовищах, які розробляв холдинг: нині це 67 млн кубометрів, а наприкінці 2023-го досягне позначки в 135 млн. Крім того, зупинка такого складного видобувного виробництва погіршує стан самого газоносного пласту, і в майбутньому може впасти продуктивність свердловини в цілому.

Також в Європейській бізнес-асоціації блокування діяльності українських видобувних компаній через санкції до їх власників назвали «нелогічним і неефективним».