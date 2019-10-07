НАЗК завершило розсекречення електронних декларацій військових прокурорів



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Агентство відкрило доступ до 596 документів щодо 117 людей

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) завершило розсекречення електронних декларацій військових прокурорів. Про це повідомила пресслужба Агентства.

«Сьогодні Національне агентство завершило роботи з відкриття доступу до декларацій військових прокурорів у публічній частині реєстру», - написано в ньому.

Агентство відкрило доступ до 596 документів щодо 117 людей.

Як повідомлялось, 4 жовтня НАЗК розпочало розсекречення е-декларацій військових прокурорів.

Згідно з роз'ясненням заступника генерального прокурора - головного військового прокурора Віктора Чумака, НАЗК може розкрити декларації та повідомлення про суттєві зміни в майновому стані військових прокурорів за весь період дії спеціальних заходів безпеки з березня 2017 по 4 жовтня 2019 року і не буде закривати їх у подальшому.

Нагадаємо, 16 вересня Чумак скасував постанову, що забезпечує вилучення декларацій військових прокурорів з публічного доступу.

Але того ж дня НАЗК повідомило, що для відкриття доступу до декларацій про доходи військових прокурорів агентство має отримати відповідну постанову від Генпрокуратури. Без цього доступ відкритий не буде.