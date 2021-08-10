Оформляла кредити на інших: кіберполіція викрила шахрайку, яка ошукала 40 осіб

За попередніми даними, зловмисниця ошукала близько 40 потерпілих на понад 300 тисяч гривень

Підозрюваній загрожує до восьми років позбавлення волі

Кіберполіція викрила шахрайку, яка оформляла онлайн-кредити на інших громадян. Зловмисниця ошукала потерпілих більше ніж на 300 тисяч гривень. Про це повідомлє пресслужба Національної поліції.

33-річна мешканка Кривого Рогу за допомогою комплексної соціальної інженерії незаконно отримувала доступи до фінансового мобільного номера, електронних скриньок та акаунтів у соціальних мережах громадян. У скомпрометованих облікових записах вона вишукувала необхідну інформацію для ідентифікації осіб та оформлення на них онлайн-кредитів, зокрема паспортні та інші дані.

В подальшому, підробивши паспортні дані та змінивши фінансові номери потерпілих на свій, фігурантка отримувала доступ до онлайн-банкінгу громадян. Це дозволило їй не лише «виводити» кредитні гроші, але й оформлювати нові кредити на потерпілих.

За попередніми даними, зловмисниця ошукала близько 40 потерпілих на понад 300 тисяч гривень. В рамках розслідування також був встановлений один випадок, коли фігурантка через підбір паролю отримала доступ до електронної скриньки потерпілої, де зберігалися копії документів та особисті фото. Надалі з використанням цих даних правопорушниця отримала доступ до онлайн-банкінгу, чим фактично скомпрометувала BankID та увійшла до мобільного застосунку «Дія«.

Також розкриття зазначеної схеми підтвердило неможливість отримання онлайн-кредиту з використанням цифрових документів у «Дії« без участі їхнього власника.

За місцем проживання фігурантки правоохоронці провели обшуки та вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку, копії підроблених документів та SIM-картки, що використовувалися у протиправній діяльності. Фігурантку затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Жінці оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Підозрюваній загрожує до восьми років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Криворізька центральна окружна прокуратура.