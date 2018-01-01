Оголошено прізвища звільнених і нових міністрів уряду Польщі

Маріуш Блащак, який був міністром внутрішніх справ, очолив Міноборони

У Польщі оголосили про зміни в уряді – ротації відбулися в дев’яти міністерствах. Про це повідомляє TVN24. Свої посади, зокрема, втратили глава МЗС Вітольд Ващиковський, глава МВС Маріуш Блащак, міністр оборони Антоні Мацеревич, а також міністр фінансів (цю посаду досі обіймав прем’єр Матеуш Моравецький), міністр