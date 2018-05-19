У Каннах вручили «Золоту пальмову гілку»

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Гран-прі, другий за значимістю приз Каннського кінофестивалю, отримав американський режисер Спайку Лі

Японський режисер Хірокадзу Корееда став володарем головної нагороди Каннського кінофестивалю «Золотої пальмової гілки» за фільм «Магазинні злодюжки».

Про це повідомляється в твіттері конкурсу.

Фільм розповідає про сім'ю бідного японського робітника. Сім'я існує практично тільки на пенсію бабусі, тому деякі її члени крадуть в магазинах. Одного разу глава сімейства підбирає на вулиці маленьку дівчинку і приводить її в дім. Сім'я продовжує жити як жила, але одного разу хтось із родичів бачить оголошення про зниклу дівчинку.

Гран-прі, другий за значимістю приз Каннського кінофестивалю, отримав американський режисер Спайку Лі за фільм Чорний кланівець (BlacKkKlansman).

Поляк Павло Павліковський названий кращим режисером за фільм Холодна війна.

Марчелло Фонте - краща чоловіча роль, фільм італійського режисера Маттео Гарроне догм (Dogman).

Сама Еслямова, яка зіграла мігрантки з Киргизстану в фільмі Сергея Дворцевого Айка, стала найкращою актрисою нинішніх Канн.

Нагороду в основному конкурсі за найкращий сценарій отримала картина Щасливий Лазар (Lazzaro Felice) італійського режисера Аліче Рорвакер.

Приз журі пішов до Надін Лабакі, Ліван, за фільм Капернаум про хлопчика з багатодітної сім'ї, що живе за межею бідності, який вирішує подати в суд на своїх батьків за те, що вони зробили його на світло.