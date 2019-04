Кращий фільм кінофестивалю «Молодість» отримає $10 тис. від «Лото-Забава» новини компаній



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Відкриття кінофестивалю «Молодість» відбудеться 25 травня у Києві

24 квітня о 12:00 у конференц-залі столичного готелю Aloft Kiev відбулась перша прес-конференція 48-го Київського міжнародного кінофестивалю «Молодість», на якій було оголошено програму, локації, а також партнерів і спонсорів цьогорічної події, серед яких – найдавніший партнер заходу – оператор державних лотерей «М.С.Л.».

На початку прес-конференції генеральний директор КМКФ «Молодість» Андрій Халпахчі висловив подяку «М.С.Л.» - найбільш надійному партнеру кінофестивалю, який надавав всебічну підтримку цьому соціальному заходу незалежно від політичної чи економічної ситуації в країні протягом уже майже 20 років. Пан Халпахчі повідомив, що спонсором Гран-прі кінофестивалю розміром у 10 000 доларів США цього року знову виступає українська лотерея «Лото-Забава» компанії «М.С.Л.».

У той самий час, Павло Вайсеро - директор з маркетингу оператора державних лотерей «М.С.Л.» - відзначив, що фінансова підтримка соціально важливих заходів, на прикладі КМКФ «Молодість» - є філософією компанії. Окрім того, підтримка кіновиробництва лотереями є загальноприйнятою практикою у всьому світі, й одним з найбільш показових прикладів цьому виступає Великобританія, де 75-80% грошових коштів, які вкладаються у розвиток кіно, надходять саме від продажу лотерейних білетів.

До речі, серед режисерів, які цьогоріч будуть змагатися за головний приз кінофестивалю, є і американка українського походження Роксі Топорович, яка презентує стрічку під назвою Julia Blu. Це – історія про сильних сучасних людей – студентки фотожурналістки та її хлопця, який оговтується від посттравматичного синдрому після війни.

Окрім оголошення членів цьогорічних журі та програми кінофестивалю, організатори підготували для кіноманів унікальний сюрприз - виставку швейцарського художника Ганса Рудольфа Ґіґера - творця образу ксеноморфа з фільму Рідлі Скота - «Чужий». Також на фестивалі відбудеться і показ самої стрічки, яка вийшла на екрани 40 років тому! Повідомляється, що ретроспектива триватиме з 30 травня до 30 червня.

Також організатори повідомили, що фільмом-відкриттям цього року стане картина режисера та продюсера Біллі Вайлдера «Дехто любить гаряченьке» /Some Like It Hot (також відома під назвою «У джазі тільки дівчата»). До речі, цьому класичному голлівудському фільму за участі Мерилін Монро, Тоні Кертіса та Джека Леммона виповнюється вже 60 років.

Офіційне відкриття кінофестивалю «Молодість» відбудеться 25 травня у Києві на спеціальному відкритому майданчику на Поштовій площі.

Нагадаємо, що оператор державних лотерей «М.С.Л.» здійснює фінансову підтримку кінофестивалю «Молодість», починаючи з 2000 року. Так, компанія є традиційним спонсором Гран-прі кінофестивалю розміром у $10 000, у 2017 році вона також стала спонсором головного призу Національного конкурсу дебютних українських короткометражних стрічок і співорганізатором і спонсором головного призу - $1 000 – у конкурсі «Молодість – безпрограшна лотерея» у рамках Shoot&Play.