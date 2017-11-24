Окупаційна влада Криму пророкує бойкот України іноземцями

Окупанти запевняють, що з кожним роком до Криму приїжджає все більше іноземних делегацій

Так званий «віце-спікер» кримського парламенту, ставленик Кремля Ремзі Ільясов вважає, що іноземці відмовляться їздити в Україну, якщо Київ продовжить переслідувати тих, хто відвідав окупований Крим. За його словами, «політика тиску» скоро призведе до того, що іноземці оголосять Україні бойкот. Він розповів РИА Новости, що



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Окупанти запевняють, що з кожним роком до Криму приїжджає все більше іноземних делегацій

Так званий «віце-спікер» кримського парламенту, ставленик Кремля Ремзі Ільясов вважає, що іноземці відмовляться їздити в Україну, якщо Київ продовжить переслідувати тих, хто відвідав окупований Крим.

За його словами, «політика тиску» скоро призведе до того, що іноземці оголосять Україні бойкот.

Він розповів РИА Новости, що на окупований півострів з кожним роком приїжджає все більше іноземних делегацій, в числі яких відомі парламентарі, бізнесмени і громадські працівники. Так, російський регіон вже відвідали італійські, французькі і сербські політики.

«Навіть самі українці активно їдуть до Криму», - переконує Ільясов.

За даними української прикордонної служби, цього року прийнято більше 1300 рішень про заборону в’їзду в Україну іноземним громадянам через відвідування окупованої території АР Крим.

Нагадаємо також, що в Україні вступив у силу закон про гастролі російських артистів.

Як повідомив лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, Росія примусово змінює демографічну ситуацію в окупованому Криму, туди завезено 250 тисяч осіб з ОРДЛО і 300 тисяч – з Росії.