РФ завезла в окупований Крим близько 300 тис. росіян - Джемілєв

Джемілєв заявив, що Росія примусово змінює демографічну ситуацію на окупованому півострові

Лідер кримськотатарського народу, Уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв заявив, що Росія примусово змінює демографічну ситуацію в окупованому Криму, туди завезено 250 тисяч осіб з ОРДЛО і 300 тисяч – з Росії. Про це він сказав в ефірі «5 каналу». «Росія грубо порушує



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мустафа Джемілєв

Джемілєв заявив, що Росія примусово змінює демографічну ситуацію на окупованому півострові

Лідер кримськотатарського народу, Уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв заявив, що Росія примусово змінює демографічну ситуацію в окупованому Криму, туди завезено 250 тисяч осіб з ОРДЛО і 300 тисяч – з Росії. Про це він сказав в ефірі «5 каналу».

«Росія грубо порушує Женевську конвенцію про неприпустимість примусової зміни демографічної ситуації на окупованій території. Вони створюють умови, при яких корінні жителі змушені залишати півострів, і заселяють його людьми, лояльними до себе. Наприклад, 250 тисяч осіб вони привезли з Донецької та Луганської областей, цих ватників, багато хто з них – бандити, які беруть участь у беззаконні, і не менше 250 тисяч, а то і 300– 400 тисяч, за різними оцінками, жителів Російської Федерації», – повідомив Джемілєв.

«Це прямо суперечить вимогам Женевської конвенції і входить до числа військових злочинів... Але там все так засекречено, скільки людей нових прописано. У тих структурах, де є ці дані, немає практично жодного кримського татарина. Все дуже засекречено», – зазначив він.