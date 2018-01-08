Окупаційний суд в Криму ігнорує прохання адвокатів Балуха

Судове слідство у справі Балуха незабаром буде закінчено

Сторона захисту українського активіста Володимира Балуха звернулася в канцелярію підконтрольного Кремлю «Роздольненського суду» в окупованому Криму з клопотанням відкласти судове засідання, заплановане на 10 січня. Однак через майже чотири тижні суддя так і не розглянула це прохання,



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Володимир Балух

Судове слідство у справі Балуха незабаром буде закінчено

Сторона захисту українського активіста Володимира Балуха звернулася в канцелярію підконтрольного Кремлю «Роздольненського суду» в окупованому Криму з клопотанням відкласти судове засідання, заплановане на 10 січня.

Однак через майже чотири тижні суддя так і не розглянула це прохання, розповіла «Крим.Реалії» адвокат Ольга Диндзе.

«Так накопичуються процесуальні порушення... Нас у цьому процесі не буде, інший адвокат також просив відкласти засідання у зв'язку із зайнятістю. Але якщо засідання завтра (10 січня) все ж відбудеться, то всі докази були досліджені, залишилися тільки свідки захисту за характеристикою особи - і судове слідство буде закінчено», – сказала адвокат.

Під час останнього засідання, 27 грудня, Балух ліг на підлогу через біль у спині. Раніше під час засідання суду йому двічі викликали «швидку».

Нагадаємо, так званий суд в Криму 22 грудня в черговий раз відмовив у задоволенні клопотання Володимира Балуха, що знаходиться під домашнім арештом, про медичне обстеження.

Як відомо, підконтрольний Кремлю «Роздольненський районний суд» у Криму 1 грудня вирішив відпустити під домашній арешт українського активіста Володимира Балуха, який перебував у СІЗО.

Балуху заборонили залишати житлове приміщення, спілкуватися зі свідками а також користуватися інтернетом та електронною поштою.

Раніше, 4 серпня, «Роздольненський суд» окупованого Криму виніс вирок Балуху – 3 роки і 7 місяців колонії загального режиму, а також штраф у розмірі 10 тис. руб.

ФСБ РФ затримала Балуха 8 грудня 2016 року. Активіста звинуватили в незаконному зберіганні боєприпасів і вибухових речовин, які нібито були знайдені на горищі його будинку.

Балух свою провину не визнав. Захист заявив, що справа сфабрикована проти українця і його вирок буде оскаржений.

У грудні 2013 року Володимир Балух вивісив над своїм будинком в кримському селі прапор України.