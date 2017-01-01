Окупанти в Криму відмовили Балуху в медобстеженні

Так звана суддя мотивувала відмову тим, що Балух не позбавлений можливості викликати «швидку»

Підконтрольний Росії «Роздольненський районний суд» в Криму 22 грудня в черговий раз відмовив у задоволенні клопотання Володимира Балуха, що знаходиться під домашнім арештом, про медичне обстеження. Про це повідомляє «Кримська правозахисна група». «Суддя» Олена Тедеєва мотивувала відмову тим, що Балух не



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Володимир Балух

Так звана суддя мотивувала відмову тим, що Балух не позбавлений можливості викликати «швидку»

Підконтрольний Росії «Роздольненський районний суд» в Криму 22 грудня в черговий раз відмовив у задоволенні клопотання Володимира Балуха, що знаходиться під домашнім арештом, про медичне обстеження.

Про це повідомляє «Кримська правозахисна група».

«Суддя» Олена Тедеєва мотивувала відмову тим, що Балух не позбавлений можливості викликати «швидку». Аргументи захисту про те, що «швидка допомога» не проводить обстеження стану і не може давати направлення на обстеження, були проігноровані», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 12 грудня кримський суд відмовив Балуху в медичному обстеженні.

Як відомо, підконтрольний Кремлю «Роздольненський районний суд» у Криму 1 грудня вирішив відпустити під домашній арешт українського активіста Володимира Балуха, який перебував у СІЗО.

Балуху заборонили залишати житлове приміщення, спілкуватися зі свідками а також користуватися інтернетом та електронною поштою.

Раніше, 4 серпня, «Роздольненський суд» окупованого Криму виніс вирок Балуху – 3 роки і 7 місяців колонії загального режиму, а також штраф у розмірі 10 тис. руб.

ФСБ РФ затримала Балуха 8 грудня 2016 року. Активіста звинуватили в незаконному зберіганні боєприпасів і вибухових речовин, які нібито були знайдені на горищі його будинку.

Балух свою провину не визнав. Захист заявив, що справа сфабрикована проти українця і його вирок буде оскаржений.

У грудні 2013 року Володимир Балух вивісив над своїм будинком в кримському селі прапор України.