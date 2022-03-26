Шон Пенн закликає бойкотувати Оскар, якщо Зеленському не дадуть виступити

Чиновники академії все ще обговорюють, чи справді Зеленський ненадовго з’явиться в шоу

Американський актор Шон Пенн закликав завтра бойкотувати вручення премії Оскар, якщо підтвердиться, що Академія заборонила прямий віртуальний виступ президенту України Володимиру Зеленському. Про це Шон Пенн заявив у коментарі CNN.

«Я молюся, що це неправда, але якщо так, бойкотуйте це і не йдіть туди», – сказав він.

«Якщо Американська кіноакадемія таки відхилить віртуальний виступ Володимира Зеленського, я публічно знищу свій Оскар», — сказав CNN актор.

Зазначимо, Шон Пенн знімає документальний фільм про війну в Україні.

Чиновники академії все ще обговорюють, чи справді Зеленський ненадовго з’явиться в шоу, повідомили джерела.

Також неясно, чи з’явиться він у прямому ефірі чи в записаному повідомленні.

Джерела повідомили, що дебати зосереджені на тому, чи має вручення Оскару залишатися аполітичним, оскільки триває вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, американський актор і режисер Шон Пенн по телефону обговорив з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком надання країнами НАТО винищувачів для України.