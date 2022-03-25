  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Окупанти зазнали серйозних втрат і змінили стратегію в небі

    Зенітні ракетні війська Повітряних сил знищили один винищувач-бомбардувальник Су-34 на Харківщині - Окупанти зазнали серйозних втрат і змінили стратегію в небі
    Зенітні ракетні війська Повітряних сил знищили один винищувач-бомбардувальник Су-34 на Харківщині
    фото з відкритих джерел

    Повітряні сили за добу знищили ворожий бомбардувальник, безпілотник і чотири ракети

    24 березня російські окупанти зменшили авіаційну активність у повітряному просторі України, натомість нарощують присутність безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та інших, для ведення повітряної розвідки. Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

    «Один БпЛА оперативно-тактичного рівня уражено зенітними ракетами. Крім того, зенітні ракетні війська Повітряних Сил знищили один винищувач-бомбардувальник Су-34 на Харківщині та чотири крилаті ракети», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що авіація Повітряних Сил продовжує патрулювання повітряного простору, винищувальне прикриття військ та об’єктів, а також дій ударної авіації по наземних цілях: колонах бронетехніки, логістичних центрах та скупченню військ рашистів.

    Станом на ранок 24 березня Збройні сили України знищили понад 280 повітряних цілей РФ, зокрема, 108 літаків, 124 гелікоптер, 50 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

    Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський попросив членів Північноатлантичного альянсу переглянути своє ставлення до світової безпеки і виділити Україні 1% танків від загальної кількості, які є на обліку країн-членів НАТО.

    Читайте також:
    Ворожі танки знищено із солдатами. Генштаб показав майстерність української армії
    Заводи в РФ стали: окупантам вже нема де ремонтувати свої танки
    Теги: росія окупанти ЗСУ НАТО авіація війна Генштаб Володимир Зеленський Україна гелікоптер безпілотник окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Окупанти зазнали серйозних втрат і змінили стратегію в небі