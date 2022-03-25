Окупанти зазнали серйозних втрат і змінили стратегію в небі

Повітряні сили за добу знищили ворожий бомбардувальник, безпілотник і чотири ракети

24 березня російські окупанти зменшили авіаційну активність у повітряному просторі України, натомість нарощують присутність безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та інших, для ведення повітряної розвідки. Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

«Один БпЛА оперативно-тактичного рівня уражено зенітними ракетами. Крім того, зенітні ракетні війська Повітряних Сил знищили один винищувач-бомбардувальник Су-34 на Харківщині та чотири крилаті ракети», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що авіація Повітряних Сил продовжує патрулювання повітряного простору, винищувальне прикриття військ та об’єктів, а також дій ударної авіації по наземних цілях: колонах бронетехніки, логістичних центрах та скупченню військ рашистів.

Станом на ранок 24 березня Збройні сили України знищили понад 280 повітряних цілей РФ, зокрема, 108 літаків, 124 гелікоптер, 50 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський попросив членів Північноатлантичного альянсу переглянути своє ставлення до світової безпеки і виділити Україні 1% танків від загальної кількості, які є на обліку країн-членів НАТО.

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