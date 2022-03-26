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    На Волині збили ракети, випущені з Білорусі

    Ворог завдав три ракетні удари по області - На Волині збили ракети, випущені з Білорусі
    Ворог завдав три ракетні удари по області
    фото з відкритих джерел

    Білоруси продовжують підтримувати Росію у війні проти України

    Ввечері 26 березня ворог завдав ракетних ударів по Волинській області. Всі ракети були випущені з території Білорусі. Про це повідомив заступник голови ОВА Андрій Ярмольський.

    «На Волині військові збили три ракети, які були випущені з території Республіки Білорусь», – сказав Андрій Ярмольський.

    Нагадаємо, за даними Генштабу, на Волинському напрямку залишається висока імовірність проведення провокацій спецслужбами Російської Федерації на білоруських об’єктах з метою втягування збройних сил Республіки Білорусь у військову операцію проти України.

    Тим часом секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов заявив, що українські захисники знищуватимуть усіх солдатів армії Білорусі, які перетинатимуть кордон з Україною.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    На Волині збили ракети, випущені з Білорусі