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    Російські бойовики не пускають ОБСЄ в Новоазовськ, Безіменне та Шевченко

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    Окупанти не пропускали патрулі місії, посилаючись на &laquo;роботи з розмінування&raquo; та &laquo;міркування безпеки&raquo; - Російські бойовики не пускають ОБСЄ в Новоазовськ, Безіменне та Шевченко
    Окупанти не пропускали патрулі місії, посилаючись на «роботи з розмінування» та «міркування безпеки»
    Фото: СММ ОБСЄ

    Бойовики глушать сигнал GPS на безпілотниках моніторингової місії

    Окупанти перешкоджають допуску місії ОБСЄ на тимчасово окуповані території Донеччини та Луганщини та здійснюють перешкоди під час польотів безпілотників місії. Про це у фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС з посиланням на інформацію української сторони СЦКК.

    «Окупанти не пропускали патрулі місії на блокпостах поблизу населених пунктів Новоазовськ, Безіменне, Шевченко посилаючись на «роботи з розмінування» та «міркування безпеки». Водночас, перебуваючи на блокпостах, спостерігачі бачили, як їх безперешкодно перетинали цивільні особи та транспортні засоби», – йдеться в повідомленні.

    Як зазначається, на блокпостах біля населених пунктів Оленівка та Донецьк озброєні найманці затримали пересування патруля місії на пів години. Також окупанти здійснювали перешкоди під час польотів БПЛА СММ. Літальні апарати місії зазнавали глушіння сигналу GPS над районами поблизу тимчасово непідконтрольних урядові України населених пунктів Голубівське, Тернове та двох польотів поблизу села Новодвірське.

    У пресслужбі також зазначили, що систематичні факти перешкоджання діяльності спостерігачів Місії на тимчасово непідконтрольних уряду України територіях Донецької та Луганської областей свідчать про наміри російсько-окупаційних військ і надалі приховувати факти порушень Мінських домовленостей.

    Теги: окупанти ОБСЄ бойовики на Донбасі Донецьк розмінування СЦКК окуповані території безпілотник
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    Російські бойовики не пускають ОБСЄ в Новоазовськ, Безіменне та Шевченко