Російські бойовики не пускають ОБСЄ в Новоазовськ, Безіменне та Шевченко

Окупанти не пропускали патрулі місії, посилаючись на «роботи з розмінування» та «міркування безпеки»

Окупанти не пропускали патрулі місії, посилаючись на «роботи з розмінування» та «міркування безпеки»

Бойовики глушать сигнал GPS на безпілотниках моніторингової місії

Окупанти перешкоджають допуску місії ОБСЄ на тимчасово окуповані території Донеччини та Луганщини та здійснюють перешкоди під час польотів безпілотників місії. Про це у фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС з посиланням на інформацію української сторони СЦКК.

«Окупанти не пропускали патрулі місії на блокпостах поблизу населених пунктів Новоазовськ, Безіменне, Шевченко посилаючись на «роботи з розмінування» та «міркування безпеки». Водночас, перебуваючи на блокпостах, спостерігачі бачили, як їх безперешкодно перетинали цивільні особи та транспортні засоби», – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, на блокпостах біля населених пунктів Оленівка та Донецьк озброєні найманці затримали пересування патруля місії на пів години. Також окупанти здійснювали перешкоди під час польотів БПЛА СММ. Літальні апарати місії зазнавали глушіння сигналу GPS над районами поблизу тимчасово непідконтрольних урядові України населених пунктів Голубівське, Тернове та двох польотів поблизу села Новодвірське.