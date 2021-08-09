Окупанти відкривали вогонь із протитанкових гранатометів

Біля Золотого-4 російські окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів

За минулу добу, 8 серпня, в районі проведення Операції Об'єднаних сил збройні формування РФ чотири рази порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських військових немає. Про це повідомляє пресцентр Операції Об'єднаних сил.

Поблизу Світлодарська ворог обстрілював позиції українських захисників зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Біля Золотого-4 російські окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів.

Неподалік Широкиного збройні формування Російської Федерації обстрілювали українські позиції з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

У напрямку населеного пункту Новоолександрівка противник вів вогонь з автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Днем раніше російські окупанти шість разів порушували режим припинення вогню на Донбасі.

Як повідомлялося, 7 серпня в результаті вогню ворожого обстрілу на Донбасі загинув Ярослав Семеняка. Він був у лавах ЗСУ з червня 2020 року. 32-річний воїн – родом із Сумщини.