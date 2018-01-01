Окупанти активізувалися на Приазов’ї: поранено двох українських воїнів

За день російські бойовики п'ять разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників

Сьогодні, 6 лютого, російсько-окупаційні війська на Донбасі продовжували вести вогонь у бік українських захисників, застосовуючи, у більшості випадків, озброєння, яке давно мало б бути відведеним від лінії зіткнення. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. «На луганському напрямку ворог застосував міномети калібру 120 і 82-мм неподалік



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На Донбасі неспокійно

За день російські бойовики п'ять разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників

Сьогодні, 6 лютого, російсько-окупаційні війська на Донбасі продовжували вести вогонь у бік українських захисників, застосовуючи, у більшості випадків, озброєння, яке давно мало б бути відведеним від лінії зіткнення. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

«На луганському напрямку ворог застосував міномети калібру 120 і 82-мм неподалік Новозванівки. Зі 120-мм мінометів, зенітної установки та великокаліберних кулеметів бойовики вели вогонь по захисниках Троїцького, а по позиціях поблизу Новоолександрівки загарбники стріляли з великокаліберних кулеметів», - йдеться у повідомленні.

За даними штабу, на донецькому напрямку противник активізувався на Приазов’ї. «Грубо порушуючи Мінські домовленості, російсько-окупаційні угрупування випустили п’ятнадцять мін калібру 120-мм по українських оборонних укріпленнях у районі Широкиного. Крім того, неподалік Водяного ворог обстріляв наших воїнів зі стрілецької зброї», - повідомляє прес-центр.

Загалом від початку доби незаконні збройні формування п'ять разів порушували режим тиші. Унаслідок ворожих обстрілів поранення зазнали два українських воїни.

Як повідомлялося, упродовж минулої доби уздовж всієї лінії зіткнення бойовики здійснили чотири прицільних обстріли позицій сил АТО, зокрема з використанням мінометів було випущено 27 мін, постраждалих серед українських військових немає