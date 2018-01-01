Окупанти активізувалися: штаб АТО звітує про трьох поранених військових

Ворог активізувався у передмісті Авдіївки

Сьогодні від початку доби і до 18:00 російсько-окупаційні війська на Донбасі продовжили обстріл позицій українських військових. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. «Сьогодні сили агресора продовжили звичну для себе практику обстрілів позицій українських захисників. Основним засобом вогневого впливу противника стали міномети та піхотне



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На Донбасі неспокійно

Ворог активізувався у передмісті Авдіївки

Сьогодні від початку доби і до 18:00 російсько-окупаційні війська на Донбасі продовжили обстріл позицій українських військових. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

«Сьогодні сили агресора продовжили звичну для себе практику обстрілів позицій українських захисників. Основним засобом вогневого впливу противника стали міномети та піхотне озброєння», - йдеться в повідомленні.

За даними штабу, на донецькому напрямку ворог активізувався у передмісті Авдіївки. На підступах до цього прифронтового населеного пункту противник застосував 82-мм міномети, гранатомети різних видів та великокаліберні кулемети. «На Приазов’ї загарбники вели вогонь із 82-мм мінометів та гранатометів неподалік Павлополя і Лебединського», - повідомляє прес-центр.

Унаслідок ворожих обстрілів поранень зазнали троє військовослужбовці Збройних сил України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі внаслідок обстрілу з боку бойовиків поранено двох військових Збройних сил України.

Голова Луганської військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз повідомив, що на Приазов'ї загинув військовий родом зі Сватівського району Луганщини.