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    Окупанти активізувалися: штаб АТО звітує про трьох поранених військових

    Ворог активізувався у передмісті Авдіївки
    Сьогодні від початку доби і до 18:00 російсько-окупаційні війська на Донбасі продовжили обстріл позицій українських військових. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. «Сьогодні сили агресора продовжили звичну для себе практику обстрілів позицій українських захисників. Основним засобом вогневого впливу противника стали міномети та піхотне
    • Сьогодні, 18:27
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    На Донбасі неспокійно
    На Донбасі неспокійно

    Ворог активізувався у передмісті Авдіївки

    Сьогодні від початку доби і до 18:00 російсько-окупаційні війська на Донбасі продовжили обстріл позицій українських військових. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

    «Сьогодні сили агресора продовжили звичну для себе практику обстрілів позицій українських захисників. Основним засобом вогневого впливу противника стали міномети та піхотне озброєння», - йдеться в повідомленні.

    За даними штабу, на донецькому напрямку ворог активізувався у передмісті Авдіївки. На підступах до цього прифронтового населеного пункту противник застосував 82-мм міномети, гранатомети різних видів та великокаліберні кулемети. «На Приазов’ї загарбники вели вогонь із 82-мм мінометів та гранатометів неподалік Павлополя і Лебединського», - повідомляє прес-центр.

    Унаслідок ворожих обстрілів поранень зазнали троє військовослужбовці Збройних сил України.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі внаслідок обстрілу з боку бойовиків поранено двох військових Збройних сил України.

    Голова Луганської військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз повідомив, що на Приазов'ї загинув військовий родом зі Сватівського району Луганщини.

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