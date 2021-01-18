Окупанти біля Богданівки відкривали вогонь з міномета

Українські воїни сьогодні не постраждали

Бойовики стріляли з міномета 82-го калібру по позиціях українських військових

Упродовж поточної доби в районі проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики один раз порушили режим припинення вогню, повідомляє пресцентр штабу ООС.

«Протягом поточної доби, 18 січня, на переважній більшості ділянок відповідальності частин та підрозділів Об'єднаних сил спостерігалася тиша. Вздовж всієї лінії розмежування було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню», - повідомили у пресцентрі.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід, неподалік населеного пункту Богданівка, російсько-окупаційні війська відкрили вогонь в бік наших позицій з міномета 82-го калібру.

Як наголосили в пресцентрі, про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Крім того, у районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 2 гектари території та передали на знищення 5 вибухонебезпечних предметів.

«Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами», - зазначили в штабі ООС.