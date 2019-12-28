Контрольно-пропускний пункт «Майорське» зупинить роботу 29 грудня



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Це сталося через технічні причини

Контрольно-пропускний пункт в’їзду-виїзду «Майорське» на Донбасі не буде працювати 29 грудня.

Про це повідомили у штабі ООС.

«Відповідно до розпорядження Командувача об’єднаних сил, з технічних причин пропускні операції через контрольний пункт в’їзду-виїзду «Майорське» 29 грудня цього року здійснюватись не будуть», – говориться у повідомленні.

У Держприкордонслужбі просять всіх громадян з розумінням поставитись до тимчасових незручностей та скористатися іншими контрольними пунктами в’їзду-виїзду для перетину лінії розмежування.

На завтра, 29 грудня, запланований обмін утримуваними особами між ОРДЛО та Україною.

Відомо, що наразі йдеться про обмін 200 утримуваними.

Раніше повідомлялося, що президент Зеленський вже підтвердив цю інформацію.

Нагадаємо, на пункті пропуску в Станиці Луганській помер чоловік.

Як повідомлялося, 26 грудня, окупанти сім разів обстрілювали позиції Об’єднаних сил. Втрат серед українських військовослужбовців немає.