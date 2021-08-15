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    На Донбасі зберігається «тиша», обстрілів з боку окупантів не зафіксовано

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    На Донбасі зберігається «тиша», обстрілів з боку окупантів не зафіксовано

    Від початку доби в районі ООС зберігається «тиша»

    У зоні ООС зберігається «тиша», обстрілів з боку окупантів не зафіксовано. Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

    «Протягом минулої доби, 14 серпня та станом на 7 годину ранку 15 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксованом, - йдеться у повідомленні.

    Військові контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації та дотримуються режиму припинення вогню, додали у відомстві.

    Окрім того, впродовж доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 4021 транспортних засобів, 4671 особу, з яких 4589 по Інформаційному центру.

    До територіальних підрозділів на причетність до Збройних формувань Російської федерації та її найманців доставлялось 2 особи. Виявлено 33 адміністративних правопорушень, а поліціянти розкрили 20 злочинів.

    Нагадаємо, контррозвідники Служби безпеки затримали агента російської воєнної розвідки. Він збирав інформацію про українські сили та засоби у районі проведення Операції Об’єднаних сил. Російських кураторів цікавили відомості про новітні зразки зброї та військової техніки на Донбасі.

    Теги: Міноборони військові Операція Об’єднаних сил
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    На Донбасі зберігається «тиша», обстрілів з боку окупантів не зафіксовано