На Донбасі зберігається «тиша», обстрілів з боку окупантів не зафіксовано

Від початку доби в районі ООС зберігається «тиша»

У зоні ООС зберігається «тиша», обстрілів з боку окупантів не зафіксовано. Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

«Протягом минулої доби, 14 серпня та станом на 7 годину ранку 15 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксованом, - йдеться у повідомленні.

Військові контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації та дотримуються режиму припинення вогню, додали у відомстві.

Окрім того, впродовж доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 4021 транспортних засобів, 4671 особу, з яких 4589 по Інформаційному центру.

До територіальних підрозділів на причетність до Збройних формувань Російської федерації та її найманців доставлялось 2 особи. Виявлено 33 адміністративних правопорушень, а поліціянти розкрили 20 злочинів.

Нагадаємо, контррозвідники Служби безпеки затримали агента російської воєнної розвідки. Він збирав інформацію про українські сили та засоби у районі проведення Операції Об’єднаних сил. Російських кураторів цікавили відомості про новітні зразки зброї та військової техніки на Донбасі.