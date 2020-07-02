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    Окупанти двічі обстріляли з мінометів позиції Збройних сил

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    <span>Ситуація в районі проведення Операції Об&rsquo;єднаних сил залишається контрольованою</span> - Окупанти двічі обстріляли з мінометів позиції Збройних сил
    Ситуація в районі проведення Операції Об’єднаних сил залишається контрольованою

    Втрат серед українських захисників немає

    У четвер, 2 липня, збройні формування Російської Федерації два рази порушили режим припинення вогню. Втрат серед наших захисників немає.

    Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.

    «2 липня збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню», - зазначається у повідомленні.

    Так, вранці в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ, поблизу Луганського, противник двічі обстрілював українських воїнів з мінометів 120-го та 82-го калібру, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

    За поточну добу втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

    Ситуація в районі проведення Операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

    Зазначимо, як заявили в ОБСЄ, російські бойовики облаштовують позиції на ділянці розведення біля ПетрівськогоТак, троє бойовиків перебували на колишніх позиціях в районі розведення, двоє з них знаходилися у нещодавно виритій там траншеї. В ОБСЄ зазначили, що нова частина траншеї не була зафіксована під час спостереження 7 червня.


    окупанти ОБСЄ бойовики на Донбасі ЗСУ війна обстріл військові Операція Об’єднаних сил
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