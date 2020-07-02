Окупанти двічі обстріляли з мінометів позиції Збройних сил



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Ситуація в районі проведення Операції Об’єднаних сил залишається контрольованою

Втрат серед українських захисників немає

У четвер, 2 липня, збройні формування Російської Федерації два рази порушили режим припинення вогню. Втрат серед наших захисників немає.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.

«2 липня збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню», - зазначається у повідомленні.

Так, вранці в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ, поблизу Луганського, противник двічі обстрілював українських воїнів з мінометів 120-го та 82-го калібру, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

За поточну добу втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

Ситуація в районі проведення Операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Зазначимо, як заявили в ОБСЄ, російські бойовики облаштовують позиції на ділянці розведення біля Петрівського. Так, троє бойовиків перебували на колишніх позиціях в районі розведення, двоє з них знаходилися у нещодавно виритій там траншеї. В ОБСЄ зазначили, що нова частина траншеї не була зафіксована під час спостереження 7 червня.



