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    Окупанти можуть засудити Нарімана Джеляла на 20 років – адвокат

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    Наріман Джелял став жертвою репресій окупантів&nbsp; - Окупанти можуть засудити Нарімана Джеляла на 20 років – адвокат
    Наріман Джелял став жертвою репресій окупантів 
    Фото з відкритих джерел

    Окупанти посилили обвинувачення першому заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу

    Першому заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріману Джелялу загрожує до 20 років ув’язнення. Окупанти посилили обвинувачення, оскільки в справі могли з’явитися нові сфабриковані «докази», і можуть продовжувати це робити. Про це повідомив адвокат Джеляла Микола Полозов у коментарі телеканалу Дом.

    «На поточний момент звинувачення – від 10 до 15 років. Але важливо розуміти, що в цій частині ст. 281 КК РФ є ще друга частина, яка вводить додаткову кваліфікацію – «організована злочинна група». І слідству нічого не заважає ще більше посилити звинувачення Наріману і братам Ахтемовим», – сказав він.

    За його словами, в такому разі затриманим загрожуватиме до 20 років позбавлення волі.

    Раніше, окупанти висунули звинувачення заступнику глави Меджлісу Наріману Джелялову у вчиненні нібито диверсії. Раніше його підозрювали в «пособництві».

    Підконтрольний Кремлю «суд» в окупованому РФ Сімферополі заарештував заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова на два місяці.

    Нагадаємо, Офіс генерального прокурора України взяв на контроль ситуацію із затриманням в окупованому Криму Нарімана Джелялова, заступника глави Меджлісу кримськотатарського народу. Слідство отримало інформацію, що окупанти катували Джелялова.

    4 вересня, у селі Первомайське Сімферопольського району Криму відбувся обшук у Нарімана Джелялова – кримськотатарського політика, викладача, політолога і журналіста, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу. Його відвезли на синьому мікроавтобусі Volkswagen у невідомому напрямку. Пізніше голова Меджлісу Рефат Чубаров повідомив, що Наріман Джелялов утримується в будівлі «Управління ФСБ Росії по Республіці Крим і місті Севастополі».

    Глава Меджлісу Рефат Чубаров розповів, що затриманого в окупованому Криму першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляова утримували у наручниках, з мішком на голові, а після висунули підозру в диверсії.

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    Теги: Крим Микола Полозов кримські татари окупанти суд
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    Окупанти можуть засудити Нарімана Джеляла на 20 років – адвокат