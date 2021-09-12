Від початку доби внаслідок ворожих обстрілів загинув один військовослужбовець

Окупанти тричі порушували режим припинення вогню

Бойовики тричі порушили режим вогню на Донбасі від початку доби в неділю, 12 вересня. Один український військовий загинув. Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил.

Російські найманці відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів, у напрямку Невельського – зі стрілецької зброї. У районі Верхньоторецького бойовики застосували протитанковий ракетний комплекс.

«Унаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення несумісне з життям», – заявили в штабі.

Бійці ЗСУ на обстріли російських найманців відкрили вогонь у відповідь. Про дії окупантів українська сторона повідомила представникам ОБСЄ.

Нагадаємо, на Луганщині внаслідок мінометного обстрілу 11 вересня загинув старший солдат Олексій Куленко з Кіровоградської області.

Зазначається, що боєць зазнав осколкового поранення під час бойового чергування біля села Причепівка Новоайдарського району. Військовий був навідникoм механізoванoгo батальйoну військoвoї частини А 4279. Він oтримав травми гoлoви несумісні з життям.

Раніше повідомлялося, що протягом минулої доби, 11 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

У результаті ворожого вогню двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил загинули, дев’ятеро – дістали поранення, ще один – бойове травмування. Стан здоров’я трьох захисників – середньої тяжкості, інших – задовільний.

Також протягом позаминулої доби, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Двоє військових поранені.