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    Від початку доби внаслідок ворожих обстрілів загинув один військовослужбовець

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    Бойовики продовжують обстрілювати українські позиції - Від початку доби внаслідок ворожих обстрілів загинув один військовослужбовець
    Бойовики продовжують обстрілювати українські позиції
    Фото з відкритих джерел

    Окупанти тричі порушували режим припинення вогню

    Бойовики тричі порушили режим вогню на Донбасі від початку доби в неділю, 12 вересня. Один український військовий загинув. Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил.

    Російські найманці відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів, у напрямку Невельського – зі стрілецької зброї. У районі Верхньоторецького бойовики застосували протитанковий ракетний комплекс.

    «Унаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення несумісне з життям», – заявили в штабі.

    Бійці ЗСУ на обстріли російських найманців відкрили вогонь у відповідь. Про дії окупантів українська сторона повідомила представникам ОБСЄ.

    Нагадаємо, на Луганщині внаслідок мінометного обстрілу 11 вересня загинув старший солдат Олексій Куленко з Кіровоградської області.

    Зазначається, що боєць зазнав осколкового поранення під час бойового чергування біля села Причепівка Новоайдарського району. Військовий був навідникoм механізoванoгo батальйoну військoвoї частини А 4279. Він oтримав травми гoлoви несумісні з життям.

    Раніше повідомлялося, що протягом минулої доби, 11 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

    У результаті ворожого вогню двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил загинули, дев’ятеро – дістали поранення, ще один – бойове травмування. Стан здоров’я трьох захисників – середньої тяжкості, інших – задовільний.

    Також протягом позаминулої доби, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Двоє військових поранені.

    Теги: окупанти ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас ЗСУ солдат
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    Від початку доби внаслідок ворожих обстрілів загинув один військовослужбовець