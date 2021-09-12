Від початку доби внаслідок ворожих обстрілів загинув один військовослужбовець
Окупанти тричі порушували режим припинення вогню
Бойовики тричі порушили режим вогню на Донбасі від початку доби в неділю, 12 вересня. Один український військовий загинув. Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил.
Російські найманці відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів, у напрямку Невельського – зі стрілецької зброї. У районі Верхньоторецького бойовики застосували протитанковий ракетний комплекс.
«Унаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення несумісне з життям», – заявили в штабі.
Бійці ЗСУ на обстріли російських найманців відкрили вогонь у відповідь. Про дії окупантів українська сторона повідомила представникам ОБСЄ.
Нагадаємо, на Луганщині внаслідок мінометного обстрілу 11 вересня загинув старший солдат Олексій Куленко з Кіровоградської області.
Зазначається, що боєць зазнав осколкового поранення під час бойового чергування біля села Причепівка Новоайдарського району. Військовий був навідникoм механізoванoгo батальйoну військoвoї частини А 4279. Він oтримав травми гoлoви несумісні з життям.
Раніше повідомлялося, що протягом минулої доби, 11 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.
У результаті ворожого вогню двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил загинули, дев’ятеро – дістали поранення, ще один – бойове травмування. Стан здоров’я трьох захисників – середньої тяжкості, інших – задовільний.
Також протягом позаминулої доби, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Двоє військових поранені.