Окупанти на Донбасі двічі обстріляли українських захисників

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ

Окупанти на Донбасі протягом поточної доби, 14 січня, двічі обстрілювали українських військових біля Водяного та Мар’їнки. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Зазначається, що неподалік Водяного, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації вели вогонь в бік українських позицій з автоматичних станкових гранатометів.

«У передмісті Мар’їнки, крім стрільби з гранатомета, противник здійснив і кілька пострілів зі стрілецької зброї», ─ йдеться у повідомленні.

У пресцетрі поінформували, що про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

«Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає», ─ стверджують в ООС.

Наголошується, що сьогодні сапери ДСНС розмінували понад п’ять гектарів території та передали на знищення 62 вибухонебезпечних предмети.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.

Як повідомлялося, бойовики шість разів порушили перемир'я.

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