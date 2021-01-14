Росія контролювала Крим ще до його анексії – рішення ЄСПЛ

Суд у Страсбурзі виніс перше рішення у справі «Україна проти Росії»

Європейський суд з прав людини встановив, що фактичний контроль Росії над окупованим Кримським півостровом розпочався не пізніше 27 лютого 2014 року.

Про це йдеться у рішенні суду.

Такий висновок Суд зробив, розглядаючи питання про прийнятність української скарги, адже Україна звинувачувала РФ також у порушеннях, які відбулися наприкінці лютого та на початку березня, тобто до здійснення Росією анексії півострова.

Україна стверджувала, що остаточно втратила контроль над Кримом від 27 лютого 2014 року – після захоплення Верховної ради Криму російськими військами. ЄС повністю погодився з українськими аргументами.

«В ніч на 27 лютого легітимна цивільна влада в Криму була усунута силою і заміщена агентами РФ. Російські війська та парамілітарні організації перешкоджали українським військовим залишити їхнє розташування та не давали перекинути до Криму українських військових з материка. Головні пункти доступі до Криму по Землі, по воді та по повітрю були заблоковані російськими військовими та парамілітарними силами», - йдеться у поданні України до ЄСПЛ.

Суд повністю погодився з українськими аргументами.

ЄСПЛ, зокрема, визнав неправовими будь-які рішення, ухвалені в судах Криму, починаючи з 27 лютого 2014 року.

Суд погодився із твердженнями України про «існування адміністративної практики поширення законодавства РФ на Крим» та заявив, що «починаючи з 27 лютого 2014 року суди, що діяли в Криму, не можуть вважатися такими, що сформовані у законний спосіб».

Як вже відомо, 14 січня Європейський суд із прав людини оголосив рішення Великої палати у справі України проти Росії щодо окупації Криму. Своїм рішенням ЄСПЛ визнав прийнятною справу «Україна проти Росії» (щодо Криму) та перейшов до розгляду справи по суті.

13 березня 2014 року уряд України подав до Європейського суду з прав людини першу міждержавну скаргу проти Росії щодо подій на території півострова. В цей же день скарга була прийнята до провадження ЄСПЛ.

Зміст міждержавної заяви «Україна проти Росії» охоплює скарги уряду України на порушення протягом березня – вересня 2014 року Росією прав громадян, гарантованих низкою статей Конвенції. Таких, як, наприклад: право на життя, заборона катувань, право на свободу та особисту недоторканність, право на справедливий суд, право на повагу до приватного і сімейного життя, свобода думки, совісті і релігії, свобода вираження поглядів та інших.







