Окупанти на Донбасі гатили з артилерії, одного військового поранено



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям

У суботу на Донбасі зафіксовано 31 ворожий обстріл

У суботу, 29 червня, бойовики на Донбасі 31 раз порушили режим припинення вогню. З них 15 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм.

Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»" противник 18 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

поблизу Гранітного – з мінометі калібру 120 мм;

тричі поряд Опитного – з мінометів калібру 120 мм, протитанкових керованих ракет, гранатометів різних систем;

неподалік Пісок – з гранатометів різних систем;

два рази в районі населеного пункту Водяне – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

околиці Авдіївки – зі станкового протитанкового гранатомету;

двічі неподалік Верхньоторецького – з мінометів калібру 82 мм;

два рази поряд Красногорівки – з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

околиці Талаківки – з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;

в районі населеного пункту Новоселівка Друга – з мінометів калібру 120 та 82 мм;

поряд Кам'янки – з міномету калібру 120 мм;

неподалік Павлополя – з ручного протитанкового гранатомету;

околиці Широкиного – зі станкового протитанкового гранатомету та стрілецької зброї;

район населеного пункту Лебединське – з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні 13 разів:

двічі поблизу Луганського – з мінометів калібру 120 мм, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;

чотири рази околиці Майорська – з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

п’ять разів неподалік Новолуганського – з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

поряд Зайцевого – з мінометів калібру 82 мм;

район населеного пункту Залізне – з протитанкового ракетного комплексу.

«В результаті ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення, ще один бойову травму. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям», – додали у пресцентрі.

За даними розвідки 29 червня двох окупантів знищено, та одного поранено. Від початку поточної доби ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників:

поблизу населеного пункту Луганське – з мінометів калібру 120 мм;

«Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню», - резюмується у звіті.