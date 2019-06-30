  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Окупанти на Донбасі гатили з артилерії, одного військового поранено

    • Розсилка
    На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям - Окупанти на Донбасі гатили з артилерії, одного військового поранено
    На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям

    У суботу на Донбасі зафіксовано 31 ворожий обстріл

    У суботу, 29 червня, бойовики на Донбасі 31 раз порушили режим припинення вогню. З них 15 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм.

    Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»" противник 18 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

    • поблизу Гранітного – з мінометі калібру 120 мм;
    • тричі поряд Опитного – з мінометів калібру 120 мм, протитанкових керованих ракет, гранатометів різних систем;
    • неподалік Пісок – з гранатометів різних систем;
    • два рази в районі населеного пункту Водяне – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
    • околиці Авдіївки – зі станкового протитанкового гранатомету;
    • двічі неподалік Верхньоторецького – з мінометів калібру 82 мм;
    • два рази поряд Красногорівки – з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
    • околиці Талаківки – з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;
    • в районі населеного пункту Новоселівка Друга – з мінометів калібру 120 та 82 мм;
    • поряд Кам'янки – з міномету калібру 120 мм;
    • неподалік Павлополя – з ручного протитанкового гранатомету;
    • околиці Широкиного – зі станкового протитанкового гранатомету та стрілецької зброї;
    • район населеного пункту Лебединське – з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні 13 разів:

    • двічі поблизу Луганського – з мінометів калібру 120 мм, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
    • чотири рази околиці Майорська – з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
    • п’ять разів неподалік Новолуганського – з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
    • поряд Зайцевого – з мінометів калібру 82 мм;
    • район населеного пункту Залізне – з протитанкового ракетного комплексу.

    «В результаті ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення, ще один бойову травму. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям», – додали у пресцентрі.

    За даними розвідки 29 червня двох окупантів знищено, та одного поранено. Від початку поточної доби ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників:

    • поблизу населеного пункту Луганське – з мінометів калібру 120 мм;

    «Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню», - резюмується у звіті.

    бойовики на Донбасі обстріл військові Операція Об’єднаних сил
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ