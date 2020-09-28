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    Окупанти на Донбасі обстріляли українських захисників

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    Бойових втрат внаслідок обстрілу немає - Окупанти на Донбасі обстріляли українських захисників
    Бойових втрат внаслідок обстрілу немає

    Бойовики випустили три черги зі стрілецької зброї в напрямку позицій українських військових поблизу Старогнатівки та Шумів

    Окупанти на Донбасі від початку поточної доби, станом на 12:00, обстріляли позиції українських захисників на Донецькому напрямку. Про це повідомляє Міністерство оборони.

    «Російсько-окупаційні війська близько 10 години ранку випустили три черги зі стрілецької зброї в напрямку позицій українських військових поблизу Старогнатівки. Наші захисники вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат внаслідок обстрілу немає», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що зафіксоване одне порушення режиму тиші і поблизу Шумів.

    «Агресор обстріляв позицій наших воїнів, також використовуючи стрілецьку зброю. Всі зазначені обстріли були неприцільними та мали провокативний характер, тому вогонь у відповідь не відкривався», – поінформували в Міноборони.

    Зазначається, що минулої доби 27 вересня, з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано чотири випадки порушення режиму тиші.

    Так, в нічну пору доби, на Донецькому напрямку, в районі населеного пункту Опитне, противник вів вогонь із гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета. А вдень на Луганському напрямку, неподалік населеного пункту Оріхове, бойовики двічі здійснили обстріл позицій українських захисників зі стрілецької зброї.

    Нагадаємо, 26 вересня у районі населеного пункту Оріхове під час пересування в межах взводного опорного пункту внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої троє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил отримали осколкові поранення різного ступеня важкості.

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