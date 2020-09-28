Окупанти на Донбасі обстріляли українських захисників



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бойових втрат внаслідок обстрілу немає

Бойовики випустили три черги зі стрілецької зброї в напрямку позицій українських військових поблизу Старогнатівки та Шумів

Окупанти на Донбасі від початку поточної доби, станом на 12:00, обстріляли позиції українських захисників на Донецькому напрямку. Про це повідомляє Міністерство оборони.

«Російсько-окупаційні війська близько 10 години ранку випустили три черги зі стрілецької зброї в напрямку позицій українських військових поблизу Старогнатівки. Наші захисники вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат внаслідок обстрілу немає», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зафіксоване одне порушення режиму тиші і поблизу Шумів.

«Агресор обстріляв позицій наших воїнів, також використовуючи стрілецьку зброю. Всі зазначені обстріли були неприцільними та мали провокативний характер, тому вогонь у відповідь не відкривався», – поінформували в Міноборони.

Зазначається, що минулої доби 27 вересня, з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано чотири випадки порушення режиму тиші.

Так, в нічну пору доби, на Донецькому напрямку, в районі населеного пункту Опитне, противник вів вогонь із гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета. А вдень на Луганському напрямку, неподалік населеного пункту Оріхове, бойовики двічі здійснили обстріл позицій українських захисників зі стрілецької зброї.

Нагадаємо, 26 вересня у районі населеного пункту Оріхове під час пересування в межах взводного опорного пункту внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої троє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил отримали осколкові поранення різного ступеня важкості.