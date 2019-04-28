Окупанти на Великдень порушили режим припинення вогню на Донбасі
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Бойовики обстріляли українських бійців на Луганщині
На Великдень, 28 квітня, російсько-окупаційні війська обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу Кримського з гранатометів.
Про це повідомляє прес-центр ООС у вечірньому зведенні.
«Від початку доби збройні формування Російської Федерації з гранатометів різних систем обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Кримське в районі відповідальності оперативно тактичного угрупування «Північ», - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, на ворожі провокації наші підрозділи дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.
Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою, підкреслили в прес-центрі ООС.
Як повідомлялося, минулої доби російсько-окупаційні війська 13 разів порушили режим припинення вогню. Один військовий отримав поранення.