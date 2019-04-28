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    Окупанти на Великдень порушили режим припинення вогню на Донбасі

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    Окупанти на Великдень порушили режим припинення вогню на Донбасі

    Бойовики обстріляли українських бійців на Луганщині

    На Великдень, 28 квітня, російсько-окупаційні війська обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу Кримського з гранатометів.

    Про це повідомляє прес-центр ООС у вечірньому зведенні.

    «Від початку доби збройні формування Російської Федерації з гранатометів різних систем обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Кримське в районі відповідальності оперативно тактичного угрупування «Північ», - йдеться в повідомленні.

    Як зазначається, на ворожі провокації наші підрозділи дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

    Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою, підкреслили в прес-центрі ООС.

    Як повідомлялося, минулої доби російсько-окупаційні війська 13 разів порушили режим припинення вогню. Один військовий отримав поранення.

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