Зеленський провів переговори з Джонсоном: про що говорили

Український та британський лідери обговорили постачання палива та розблокування портів

Україна та Великобританія будуть працювати разом, щоб «запобігти продовольчій кризі та розблокувати порти»

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном. Сьогодні, 28 травня, світові лідери обговорили постачання палива та розблокування портів в Україні.

«У рамках звичайного діалогу у мене відбулася ще одна телефонна розмова з Борисом Джонсоном. Говорили про посилення оборонної підтримки, посилення роботи з гарантій безпеки, постачання палива в Україну», – написав глава держави у Twitter.

За його словами, Україна та Великобританія «мають працювати разом», щоб «запобігти продовольчій кризі та розблокувати порти».

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та президент Туреччини Тайіп Ердоган домовилися спільно працювати над розблокуванням каналів постачання зерна з України.