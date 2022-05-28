Зеленський провів переговори з Джонсоном: про що говорили
Україна та Великобританія будуть працювати разом, щоб «запобігти продовольчій кризі та розблокувати порти»
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном. Сьогодні, 28 травня, світові лідери обговорили постачання палива та розблокування портів в Україні.
«У рамках звичайного діалогу у мене відбулася ще одна телефонна розмова з Борисом Джонсоном. Говорили про посилення оборонної підтримки, посилення роботи з гарантій безпеки, постачання палива в Україну», – написав глава держави у Twitter.
За його словами, Україна та Великобританія «мають працювати разом», щоб «запобігти продовольчій кризі та розблокувати порти».
Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та президент Туреччини Тайіп Ердоган домовилися спільно працювати над розблокуванням каналів постачання зерна з України.