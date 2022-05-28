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    Політика

    Зеленський провів переговори з Джонсоном: про що говорили

    Український та британський лідери обговорили постачання палива та розблокування портів - Зеленський провів переговори з Джонсоном: про що говорили
    Український та британський лідери обговорили постачання палива та розблокування портів
    фото: з відритих джерел

    Україна та Великобританія будуть працювати разом, щоб «запобігти продовольчій кризі та розблокувати порти»

    Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном. Сьогодні, 28 травня, світові лідери обговорили постачання палива та розблокування портів в Україні.

    «У рамках звичайного діалогу у мене відбулася ще одна телефонна розмова з Борисом Джонсоном. Говорили про посилення оборонної підтримки, посилення роботи з гарантій безпеки, постачання палива в Україну», – написав глава держави у Twitter.

    За його словами, Україна та Великобританія «мають працювати разом», щоб «запобігти продовольчій кризі та розблокувати порти».

    Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та президент Туреччини Тайіп Ердоган домовилися спільно працювати над розблокуванням каналів постачання зерна з України.

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    Теги: росія окупанти війна Велика Британія Володимир Зеленський Україна окупація Борис Джонсон #stoprussia
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    Зеленський провів переговори з Джонсоном: про що говорили