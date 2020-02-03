Бойовики обстріляли позиції ЗСУ з важких мінометів, поранений боєць (мапа боїв)



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Ілюстративне фото

Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню

Станом на вечір понеділка російські окупаційні війська 10 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. Один український військовий поранений. Про це повідомляє пресцентр штабу ОС у Facebook.

«Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї», - зазначається у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив сім обстрілів по позиціях українських захисників: тричі неподалік Павлополя – з мінометів калібру 82 мм противник випустив 20 мін, а також вів вогонь з гранатометів різних систем та іншої стрілецької зброї; поруч з Опитним – з протитанкового ракетного комплексу ворог здійснив два постріли; двічі в районі населеного пункту Авдіївка – зі станкового протитанкового гранатомета – дев'ять пострілів, також противник здійснив обстріл зі стрілецької зброї; поблизу Пісків – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

Три ворожі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»: двічі поруч з Новотошківським - з міномета калібру 120 мм – дев'ять мін; неподалік Оріхового – зі 120-мм міномета противник випустив п'ять мін.

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Мапа боїв: mediarnbo.org

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення.

Як повідомлялось, 2 лютого збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів було поранено двох українських захисників, ще один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав бойове ураження.