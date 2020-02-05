Бойовики за добу 12 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил на Донбасі



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4 лютого внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було

Окупанти стріляли із заборонених мінометів, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї

У вівторок, 4 лютого, бойовики на Донбасі 12 разів порушили режим припинення вогню.

Противник обстрілював українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив п’ять обстрілів по наших позиціях:

поблизу Мар’їнки – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

неподалік Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомету противник здійснив чотири постріли, а також вів вогонь з великокаліберного кулемету;

в районі населеного пункту Авдіївка – з протитанкового ракетного комплексу – три постріли, а також здійснив обстріл зі станкового протитанкового гранатомету;

поруч з Пісками – з автоматичного станкового гранатомету та стрілецької зброї;

поблизу Старогнатівки – з підствольного гранатомету та іншої стрілецької зброї.

Сім ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»:

двічі поруч з Новотошківським - з міномету калібру 120 мм – п’ять мін та 82-мм міномету - вісім мін;

два рази поблизу Травневого – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

два рази в районі населеного пункту Оріхове – зі 120-мм міномету – 3 міни та міномету калібру 82 мм – шість мін;

неподалік Новолуганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Вчора, 4 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.

З початком цієї доби російські окупаційні війська з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї двічі відкривали вогонь по захисниках Новотроїцького.