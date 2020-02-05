  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Бойовики за добу 12 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил на Донбасі

    • Розсилка
    4 лютого внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об&rsquo;єднаних сил не було - Бойовики за добу 12 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил на Донбасі
    4 лютого внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було

    Окупанти стріляли із заборонених мінометів, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї

    У вівторок, 4 лютого, бойовики на Донбасі 12 разів порушили режим припинення вогню.

    Противник обстрілював українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

    Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.

    У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив п’ять обстрілів по наших позиціях:

    • поблизу Мар’їнки – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
    • неподалік Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомету противник здійснив чотири постріли, а також вів вогонь з великокаліберного кулемету;
    • в районі населеного пункту Авдіївка – з протитанкового ракетного комплексу – три постріли, а також здійснив обстріл зі станкового протитанкового гранатомету;
    • поруч з Пісками – з автоматичного станкового гранатомету та стрілецької зброї;
    • поблизу Старогнатівки – з підствольного гранатомету та іншої стрілецької зброї.

    Сім ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»:

    • двічі поруч з Новотошківським - з міномету калібру 120 мм – п’ять мін та 82-мм міномету - вісім мін;
    • два рази поблизу Травневого – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
    • два рази в районі населеного пункту Оріхове – зі 120-мм міномету – 3 міни та міномету калібру 82 мм – шість мін;
    • неподалік Новолуганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

    Вчора, 4 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.

    З початком цієї доби російські окупаційні війська з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї двічі відкривали вогонь по захисниках Новотроїцького.

    бойовики на Донбасі обстріл військові Операція Об’єднаних сил
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ