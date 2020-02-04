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    Окупанти під Новотошківським стріляли із мінометів 82 калібру

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    Втрат серед українських військових немає&nbsp; - Окупанти під Новотошківським стріляли із мінометів 82 калібру
    Втрат серед українських військових немає 

    Біля Травневого ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

    Від початку доби бойовики чотири рази обстріляли українські позиції зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Максим Праута.

    «Щодо обстановки упродовж поточної доби. Ніч минула спокійно, проте зранку російсько-окупаційні війська знову почали проявляти активність. На Луганському напрямку напруженою залишається ситуація в районі Новотошківського, де з 7:20 до 7:50 окупанти випустили по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил 8 мін 82-го калібру. А неподалік Травневого після 11-ї ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», - повідомив він.

    Повідомляється, що на Донецькому напрямку з 7-ї ранку противник зі станкових і ручних протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру 25 хвилин обстрілював українські позиції біля Мар’їнки. Зважаючи на загрозу власному життю та здоров’ю, захисники цього населеного пункту відповіли ворогу вогнем зі штатного піхотного озброєння.

    Близько 11-ї години розпочався обстріл поблизу Красногорівки. Вогонь зафіксовано з боку окупованої Старомихайлівки зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

    «За наявною на 12:30 інформацією, втрат з нашого боку немає», - зазначив Праута.

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