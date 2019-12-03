Зеленський присвоїв звання Героя України двом офіцерам, які загинули в зоні проведення ООС



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Бійці Дмитро Каплунов і Денис Волочаєв удостоєні високої відзнаки за героїзм та особисту мужність, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» полковникам Денису Волочаєву та Дмитру Каплунову (посмертно). Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Два офіцери спецпідрозділу «Альфа» Служби безпеки України удостоєні високої відзнаки за героїзм та особисту мужність, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові.

Раніше Глава держави висловив співчуття рідним і близьким загиблих героїв.

Нагадаємо, 1 грудня на лінії зіткнення на сході України диверсійно-розвідувальна група ворога здійснила спробу прориву в тил позицій Об’єднаних сил. Командування ООС задіяло резервну групу, до складу якої входили Дмитро Каплунов і Денис Волочаєв. Під час бойового зіткнення внаслідок вибуху міни бійці отримали поранення, несумісні з життям, і загинули на місці.