Окупанти обстріляли з гранатометів Мар'їнку та Станицю Луганську



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Бойовики на Донбасі

Втрат серед військовослужбовців під час бойових дій сьогодні не було

Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська п’ять разів порушили режим припинення вогню без застосування важкого озброєння.

Як повідомляє прес-центр операції Об’єднаних сил, противник вів прицільний вогонь з станкових, ручних та підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Під обстріл потрапили позиції військовослужбовців Об’єднаних сил у районах населених пунктів Станиця Луганська, Кримське, Піски та Мар’їнка.

«У разі загрози життю військовослужбовців командири приймали рішення на здійснення необхідного вогневого впливу на противника з метою змусити його припинити обстріл», - йдеться у повідомленні.

Втрат серед військовослужбовців під час бойових дій не було.

«Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою», - резюмували у прес-центрі.

Нагадаємо, Тристороння контактна група з мирного врегулювання ситуації на Донбасі на засіданні в Мінську домовилася про припинення вогню у зв'язку з початком навчального року, починаючи з опівночі 29 серпня.