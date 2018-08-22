Окупанти обстріляли з гранатометів Мар'їнку та Станицю Луганську
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Розсилка
Втрат серед військовослужбовців під час бойових дій сьогодні не було
Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська п’ять разів порушили режим припинення вогню без застосування важкого озброєння.
Як повідомляє прес-центр операції Об’єднаних сил, противник вів прицільний вогонь з станкових, ручних та підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Під обстріл потрапили позиції військовослужбовців Об’єднаних сил у районах населених пунктів Станиця Луганська, Кримське, Піски та Мар’їнка.
«У разі загрози життю військовослужбовців командири приймали рішення на здійснення необхідного вогневого впливу на противника з метою змусити його припинити обстріл», - йдеться у повідомленні.
Втрат серед військовослужбовців під час бойових дій не було.
«Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою», - резюмували у прес-центрі.
Нагадаємо, Тристороння контактна група з мирного врегулювання ситуації на Донбасі на засіданні в Мінську домовилася про припинення вогню у зв'язку з початком навчального року, починаючи з опівночі 29 серпня.