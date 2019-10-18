Окупанти обстріляли Золоте з гранатометів та кулеметів



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Бойовики сьогодні 12 разів обстріляли позиції українських військових

У п'ятницю, 18 жовтня, збройні формування Росії і її найманці 12 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це повідомляє штаб Операції Об'єднаних сил.

Як зазначається, противник обстріляв позиції української армії з мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї, заборонених Мінськими угодами. Зокрема, обстріли зафіксовані:

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» - противник 5 раз обстріляв позиції ООС. Двічі неподалік Авдіївки за напрямом Мінерального - з мінометів калібру 82 мм, станкових і ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. двічі поблизу Водяного. А також біля Талаківки за напрямом Пикузів – з великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» бойовики здійснили 7 обстрілів по наших позиціях: неподалік Золотого з напряму Золоте-5 - з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів; двічі в районі Луганського в напрямку Нижнього Лозового - з гранатометів різних систем; двічі у Новолуганського за напрямом Доломітного - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї; поблизу Новотошківського за напрямом Голубівського – зі стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно, і гранатометів різних систем. Біля Троїцького за напрямом Калинового - з великокаліберних кулеметів.

Також в Генштабі повідомили, що втрат серед особового складу Об'єднаних сил 18 жовтня не було.