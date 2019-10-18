У «Богдан Моторс» заявляють, що ціна автомобілів для ЗСУ нижча від аналогів у держоборонзамовленні



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Автомобіль «Богдан 63172» почав надходити українським військовим у 2018 році

Конкурентна ціна від «Богдану» дозволила суттєво зекономити гроші держбюджету - пресслужба компанії

У компанії «Богдан Моторс» спростовують оприлюднену інформацію про начебто завищену ціну автомобілів «Богдан-63172», що постачалися в рамках Державного оборонного замовлення.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що вихід «Богдан Моторс» на пропозицію постачання вантажних автомобілів для ЗСУ дозволив знизити ціну на цю категорію автомобільної техніки, оскільки до того моменту Збройні сили України закуповували таку техніку лише в одного виробника.

«Конкурентна ціна від «Богдану», що була нижчою від аналогічної пропозиції, дозволила суттєво зекономити гроші держбюджету та, відповідно, закупити більше автомобілів для потреб частин та підрозділів», - наголошують у компанії.

Також у пресслужбі наголошують, що закупівля автомобілів «Богдан 63172» відбувається у повній відповідності з чинною редакцією постанов Кабінету Міністрів України №517 та №464. Вони чітко регламентують весь порядок формування ціни під час здійснення державного оборонного замовлення.

«Перші поставки автомобілів «Богдан 6317» на базі білоруських машкомплектів розпочалися у 2016 році після того як 2015 року відбулися усі підготовчі роботи з налаштування виробничих можливостей Черкаського автомобільного заводу компанії «Богдан Моторс». У цих автомобілях використовувався двигун закордонного виробництва, який тоді ставився і на автомобілі сімейства КРАЗ.

На підставі попереднього звернення «Богдан Моторс» до Міністерства оборони, 2017 року вийшло доручення МО України, відповідно до якого було прийнято рішення про проведення міжвідомчих випробувань модифікації автомобіля з двигуном Weichai Power. Це дозволило досягнути більшої уніфікації техніки, що експлуатується у військах.

Того ж року відбулися визначальні відомчі випробування, що успішно завершилися з мінімумом доопрацювань та зауважень. Війська отримали новий автомобіль «Богдан 63172» з потужним надійним двигуном, коробкою передач Fast Gear та зчепленням Hummer турецького виробництва.

Автомобіль «Богдан 63172» був допущений до піддослідної експлуатації у військах та 2018 року почав надходити до військ», - інформують у компанії.

На підприємстві зазначають, що у період 2014-2019 роки підприємство сплатило до державної казни майже 700 млн грн. податків та зборів різних рівнів.

Понад 1200 військових автомобілів різних класів та модифікацій виробництва «Богдан Моторс» зараз експлуатуються у військах. При цьому слід зауважити, що переважна кількість цієї техніки виконує завдання в районах проведення ООС. Військові автомобілі «Богдан» перебувають у лавах усіх видів та родів військ. Основні їхні функції – підвезення озброєння, техніки та боєприпасів, логістика продовольчого та речового постачання. Шасі «Богдан» передбачається використовувати у логістичних центрах ЗСУ та у якості паливозаправників.