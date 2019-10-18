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    «Укроборомпром» звільнив директора Київського бронетанкового заводу

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    Вадим Шкавро більше не очолює&nbsp;<span>Київський бронетанковий завод</span> - «Укроборомпром» звільнив директора Київського бронетанкового заводу
    Вадим Шкавро більше не очолює Київський бронетанковий завод

    Концерн вже оголосив відбір на посаду керівника цього підприємства

    Державний концерн «Укроборонпром» звільнив директора ДП «Київський бронетанковий завод» Вадима Шкавра.

    Про це повідомляє пресслужба концерну.

    «Київське бронетанкове підприємство нині перебуває в нестабільному фінансово-економічному становищі та має загрози невиконання контрактів з державними замовниками. Такі результати управління підприємством є достатніми для прийняття відповідного рішення», – пояснили причину звільнення директора ДП «КБТЗ» в «Укроборонпромі».

    Як зазначається, Концерн вже оголосив відбір на посаду керівника цього підприємства. Виконувачем обов’язків очільника ДП «Київський бронетанковий завод» призначено Синявського Володимира, який був заступником директора з виробництва.

    ДП «Київський бронетанковий завод» спеціалізується на виробництві легкого бронетанкового озброєння, капітальному ремонті та модернізації бронетанкової, інженерної та бойової техніки, ракетно-артилерійського озброєння, виготовлення запасних частин для бронетанкового озброєння і техніки.

    Раніше стало відомо, що Абромавичус призначив нових заступників гендиректора «Укроборонпрому».

    Також нагадаємо, що минулого тижня Юрія Вітренка призначили до наглядової ради «Укроборонпрому»

    Київ завод Укроборонпром озброєння
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