«Укроборомпром» звільнив директора Київського бронетанкового заводу



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Вадим Шкавро більше не очолює Київський бронетанковий завод

Концерн вже оголосив відбір на посаду керівника цього підприємства

Державний концерн «Укроборонпром» звільнив директора ДП «Київський бронетанковий завод» Вадима Шкавра.

Про це повідомляє пресслужба концерну.

«Київське бронетанкове підприємство нині перебуває в нестабільному фінансово-економічному становищі та має загрози невиконання контрактів з державними замовниками. Такі результати управління підприємством є достатніми для прийняття відповідного рішення», – пояснили причину звільнення директора ДП «КБТЗ» в «Укроборонпромі».