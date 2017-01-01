Окупанти оголосили про продаж заводу шампанських вин у Криму

Завод шампанських вин «Новий Світ» оцінили у 608 млн гривень

Підконтрольне Кремлю міністерство майна і земельних відносин Криму виставило на продаж «націоналізований» завод шампанських вин «Новий Світ» за стартовою ціною близько 1,5 млрд рублів (608 млн гривень - КР). Про це повідомляє офіційний сайт Росії для розміщення інформації про проведення торгів. «Відсоток продаваних



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Завод шампанських вин «Новий Світ» оцінили у 608 млн гривень

Підконтрольне Кремлю міністерство майна і земельних відносин Криму виставило на продаж «націоналізований» завод шампанських вин «Новий Світ» за стартовою ціною близько 1,5 млрд рублів (608 млн гривень - КР). Про це повідомляє офіційний сайт Росії для розміщення інформації про проведення торгів.

«Відсоток продаваних акцій в статутному капіталі АТ - 100%. Початкова ціна акцій АТ посилання - 1 496 000 000 рублів», - наголошується в документації.

За даними сайту, заявки на участь в «конкурсі» приймаються до 13 грудня. Конверти з пропозиціями планують розкрити 20 грудня.

Після окупації Росією Криму українське державне підприємство «Завод шампанських вин «Новий Світ» було «націоналізовано» російською владою півострова. Україна зберегла за собою торгову марку «Новий Світ», ігристе вино під цим брендом розливали на заводі в Харкові.

Підконтрольний Росії кримський парламент на сесії 20 вересня включив в прогнозний план приватизації продаж 100 відсотків акцій заводу шампанських вин «Новий світ», а також «Кримхліб» і «Кримтелеком».

Джерело: Радіо Свобода