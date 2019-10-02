Окупанти оголосили вирок кримському блогеру Мемедемінову



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Російські силовики затримали Мемедемінова у березні 2018 року

Мемедемінова засудили до 2 років і 6 місяців позбавлення волі

Південний військовий окружний суд російського Ростова-на-Дону в середу, 2 жовтня, оголосив вирок громадянському журналісту, блогеру з Криму Наріману Мемедемінову, якого звинуватили в публічних закликах до тероризму.

Мемедемінова засудили до 2 років і 6 місяців позбавлення волі, повідомив його адвокат Едем Семедляєв.

Напередодні, 1 жовтня, Мемедемінов виступив з останнім словом, де назвав «шаблонним» судочинство і право в Росії, а також закликав журналістів продовжувати працювати з інформування про ситуацію в окупованому Криму і судових процесах над жителями півострова.

Нагадаємо, російські силовики затримали Мемедемінова у березні 2018 року. Його звинуватили за ч.2 ст. 205 Кримінального кодексу РФ (публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, здійснені з використанням мережі Інтернет).

Претензії у російських силовиків викликав відеоблог на YouTube, який Мемедемінов вів із 2013 по 2015 роки. У ньому розміщені кілька десятків відеороликів із коментарями політичних подій і тем, закликами дотримуватися норм ісламу і думками про російські державні свята: День захисника вітчизни, Міжнародний жіночий день, День захисту дітей і інші.

Національна спілка журналістів України назвала арешт Мемедемінова в Криму «порушенням прав на свободу думки, вільне отримання і поширення інформації, в тому числі за допомогою мережі Інтернет».

Джерело: Крим.Реалії