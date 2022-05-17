Окупанти опубліковали кадри виходу українських воїнів із «Азовсталі» (відео)

Українські воїни послідовно виходять із заблокованого комбінату невеликими групами

На заблокованому маріупольському заводі «Азовсталь» триває операція з порятунку українських воїнів. Відео виходу групи українських військових опублікував російський пропагандистський телеканал «Звезда», який належить Міноборони РФ.

На кадрах видно, як українські захисники послідовно виходять із заблокованого заводу невеликими групами. Деякі військові несуть, ймовірно, поранених побратимів. На час евакуації окупанти припинили вогонь.

На записі, військові з білими пов’язками, характерними для військ РФ, проводять обшуки поранених та військових, які несуть їх на ношах.

В захисників Маріуполя – рюкзаки.

Нагадаємо, що учора, 16 травня, президент Володимир Зеленський повідомив, що поранених українських захисників Маріуполя, які героїчно тримали оборону на заводі «Азовсталь», вдалося вивезти з блокади.

Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр підтвердила інформацію про евакуацію поранених військових із «Азовсталі» в Маріуполі.

З території «Азовсталі» вивезли 53 важкопоранених українських військових. Їх направили до лікарні у Новоазовську.

Усього близько десяти автобусів із українськими військовими виїхали з території заводу «Азовсталь».

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання про можливу перекваліфікацію статусу захисників Маріуполя, зокрема, і полку «Азов», із військовополонених на «військових злочинців», не зумів дати однозначну відповідь – і відправив пресу до міністерства оборони.

А генеральна прокуратура Росії уже звернулася до Верховного суду із вимогою назвати український полк «Азов» «терористичною організацією».