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    Росія планує назвати захисників Маріуполя «терористами»

    Верховний суд РФ 26 травня розгляне подання Генпрокуратури про статус українського полку&nbsp;&laquo;Азов&raquo; - Росія планує назвати захисників Маріуполя «терористами»
    Верховний суд РФ 26 травня розгляне подання Генпрокуратури про статус українського полку «Азов»
    фото з російських ЗМІ

    Верховний суд РФ розгляне подання Генпрокуратури у кінці травня

    Генеральна прокуратура Росії звернулася до Верховного суду із вимогою назвати український полк «Азов» «терористичною організацією». Про це з посиланням на міністерство юстиції РФ повідомило державне видання ТАСС.

    Також Генпрокуратура вимагає заборонити діяльність полку «Азов» на території Російської Федерації.

    Розгляд цієї адміністративної справи призначений на 10:00 за Києвом 26 травня у Верховному суді країни-агресора.

    Згідно із чинним російським законодавством, керівники організацій, які отримують статус «терористичних», можуть потрапити за ґрати на строк від 15 до 20 років, а рядові члени – від 5 до 10.

    Нагадаємо, що 2019 року визнати «Азов» терористичною організацією вимагали американські конгресмени від Демократичної партії. Із відповідною заявою вони звернулися до Державного департаменту США. Втім, далі розмов справа у Сполучених Штатах не пішла.

    Додамо, що прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання про можливу перекваліфікацію статусу захисників Маріуполя, зокрема, і полку «Азов», із військовополонених на «військових злочинців», не зумів дати однозначну відповідь – і відправив пресу до міністерства оборони.

    Учора, 16 травня, президент Володимир Зеленський повідомив, що поранених українських захисників Маріуполя, які героїчно тримали оборону на заводі «Азовсталь», вдалося вивезти з блокади.

    Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр підтвердила інформацію про евакуацію поранених військових із «Азовсталі» в Маріуполі.

    З території «Азовсталі» вивезли 53 важкопоранених українських військових. Їх направили до лікарні у Новоазовську.

    Усього близько десяти автобусів із українськими військовими виїхали з території заводу «Азовсталь».

    Теги: росія окупанти війна Азов Україна окупація #stoprussia
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    Росія планує назвати захисників Маріуполя «терористами»