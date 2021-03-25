Окупанти під Світлодарськом накрили українських воїнів вогнем із гранатометів

Бойових втрат серед українських захисників немає

У четвер, 25 березня, від початку доби на Донбасі було зафіксовано один ворожий обстріл позицій українських захисників в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ». Про це повідомляє пресцентр штрабу операції Об’єднаних сил.

Так, неподалік селища Світлодарськ, окупанти відкривали вогонь у бік позицій українських захисників зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Бойових втрат серед українських захисників немає.

Українська сторона повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань РФ та її найманців.

У штабі ООС наголошують, що Збройні сили України неухильно дотримуються досягнутих домовленостей щодо припинення вогню та є послідовними у виконанні взятих на себе зобов'язань.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил й надалі контрольована українськими воїнами.

В районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.

Піротехнічні розрахунки ДСНС України за добу розмінували майже 4,5 гектари території та передали на знищення 125 вибухонебезпечних предметів.

Як повідомлялося, протягом минулої доби, 24 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню.

Україна звернеться до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду щодо серйозних порушень міжнародного гуманітарного права під час збройного конфлікту на території регіону