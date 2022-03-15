Енергодар в окупації: росармія вчиняє напади на мирне населення – мер

В Україні триває 20-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

Ворог за допомогою бронемашини пошкодив пам’ятник учасникам АТО

У місті Енергодар Запорізької області, яке 11 день знаходиться під окупацією російської армії, зафіксовані перші випадки нападу на мирне населення. Про це заявив міський голова Дмитро Орлов під час загальноукраїнського телемарафону, передає «Главком».

За його словами, окупанти пересувають містом, перевіряють автомобілі мешканців та трощать транспортні засоби, якщо затоновано переднє скло. Також відбирають мобільні телефони у громадян.

«Відбувається повна анархія. Незважаючи на це, настрої мешканців не змінилися – їхня патріотична позиція ще більше укріпилася. Вони ж бачать, що за люди прийшли в наше місто», – заявив мер.

При цьому Дмитро Орлов зауважив: щоденно чути вибухи з району атомної електростанції. Наразі продовжують працювати два енергоблоки.

Раніше «Енергоатом» повідомив, що в Енергодарі окупанти руйнують пам’ятники героям України.

«Російські покидьки за допомогою бронемашини пошкодили пам’ятник учасникам АТО поряд зі школою №2, знесли флагшток з прапором ОУН та спалили його. Український прапор дивом вцілів», – йшлося у заяві оператора усіх українських атомних станцій.

Нагадаємо, що в Україні триває 20-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як відомо, Запорізька АЕС та місто Енергодар перебувають під контролем російських військових формувань.

Під час штурму ЗАЕС було обстріляно з артилерійських систем будівлі навчально-тренувального центру, в результаті чого частина приміщень центру згоріла, в частині приміщень є пошкодження, а також снаряди, що не розірвалися.

Російські окупанти, що захопили Запорізьку АЕС, замінували узбережжя Каховського водосховища, що межує із Запорізькою атомною електростанцією.

Також нагадаємо, що МАГАТЕ втратило зв'язок із захопленою окупантами Запорізькою АЕС. Наразі окупанти використовують Запорізьку АЕС як військову базу.

Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що Путін віддав наказ про підготовку теракту на Чорнобильській атомній станції.