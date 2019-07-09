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    День на Донбасі: окупанти поранили п'ятьох бійців ЗСУ

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    День на Донбасі: окупанти поранили п'ятьох бійців ЗСУ

    Ворог 12 разів порушив режим припинення вогню

    На Донбасі від початку доби 9 липня у зоні проведення операції Об'єднаних сил ворог дванадцять разів порушив режим припинення вогню, 4 військових отримали поранення, ще один -  бойове травмування. Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.

    Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських підрозділів із застосуванням заборонених мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив сім обстрілів позицій Об'єднаних сил, а саме - поблизу населеного пункту Широкиного, поряд Ломакиного, околиці Водяного, в районі населеного пункту Новомихайлівка, неподалік Пісків.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив п’ять обстрілів позицій Об'єднаних сил, а саме - в районі населеного пункту Травневе, поряд Новолуганського, неподалік Зайцевого.

    Внаслідок ворожих обстрілів 4 військовослужбовці отримали поранення та 1 - бойове травмування.

    «На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються», - йдеться у повідомленні. 

     

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