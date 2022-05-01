Окупанти призначили «нову владу» в Скадовську

Чинна українська влада продовжує свою роботу у Скадовську

Міський голова тимчасово окупованого Скадовська Олександр Яковлєв повідомив на своїй сторінці в фейсбуці, що окупанти вирішили призначити свою владу міста та району. Він зазначив, що подібні вкиди від росіян не мають жодної чинності та не є легітимними і визнаними.

Окупанти призначили «своїх голів» у п'ятницю, 29 квітня.

«В п’ятницю окупаційна влада призначила «главу Скадовського району і Скадовська». Подібні призначення не мають жодної легітимності та не будуть впливати на роботу законно обраної місцевої влади», – зазначив Яковлєв.

Він повідомив, що виконавчий комітет Скадовської міської ради буде продовжувати працювати в дистанційному режимі. Комунальні підприємства, за словами Яковлєва, також продовжують виконувати свої обов'язки, як і лікарі, вчителі та соціальні служби.

Міський голова зазначив, що в травні все залишатиметься, як завжди – фінансування та організаційні моменти будуть виконані згідно з українським уставом.

«На травень місяць заплановане фінансування усіх комунальних установ та організацій Скадовської міської ради. У школах скадовської громади навчальний процес закінчується 2 травня. Усі випускники отримають документи про освіту державного зразка», – написав він.

Яковлєв повідомив, що окупанти намагаються повернути Скадовськ у часи СРСР, коли всім керували так звані «райкоми», які керують усім, включно з містами та селами району.

«Наші громади таке вже проходили і повертатися в минуле ніхто не буде. В той час коли ми запроваджуємо електронну державу, освітлюємо та асфальтуємо села, вони продовжують рухатися «назад до комунізму», – прокоментував безчинства окупантів Яковлєв.

Міський голова закликав вірити у Збройні Сили України та підтримку всього цивілізованого світу. Яковлєв зазначив, що не варто вірити провокаціям окупантів, які вони готують, імовірніше, після відключення зв'язку в Херсонській та Запорізькій областях.

Раніше повідомлялося, що міський голова Скадовська, що на Херсонщині Олександр Яковлєв виїхав із міста через погрози та «пропозиції» до співпраці з боку російських військових.