Журналісти дізналися нові подробиці про таємних дітей Путіна

Під час обох вагітностей Кабаєва кілька разів приїжджала до Лугано, що у Швейцарії

Двічі пологи у Аліни Кабаєвої приймала лікарка, яка давно особисто знайома з Путіним

У 2015 та 2019 роках російська гімнастка Аліна Кабаєва народила двох синів від президента Росії Володимира Путіна. Про це повідомила швейцарська газета Sonntags Zeitung з посиланням на лікаря, який приймав пологи.

Перша дитина, за даними газети, народилася у Лугано в Тичино. Путін при пологах не був присутнім. Другий син, за рішенням президента, народився вже в Москві, повідомило джерело Sonntags Zeitung. Перші пологи пройшли у Швейцарії, тому що «треба було все тримати в таємниці». Обидва рази пологи приймала гінеколог, яка працює в елітній клініці Сант Анна в кантоні Тичино. Вона народилася в Росії, але понад 30 років тому емігрувала до Швейцарії.

За даними джерела газети, вона була знайома з Путіним з юнацьких років у Санкт-Петербурзі та продовжує підтримувати довірчі відносини. Заради других пологів Кабаєвої вона приїхала до Москви. Під час обох вагітностей Кабаєва кілька разів приїжджала до Лугано. Вона жила або на віллі лікаря в елітній комуні Колліна д'Оро в передмісті Лугано, або в готелі Principe Leopoldo. Співрозмовник Sonntags Zeitung описує Кабаєву як «дуже приємну жінку, справжню спортсменку, дуже прямолінійну». Вона приходила на прийом до лікаря з матір'ю та сестрою, але без охоронців.

Крім згаданих синів, про яких пише Sonntags Zeitung, у Путіна є щонайменше дві дочки, які народилися в законному шлюбі. Як з'ясував «Проєкт», є й третя – Єлизавета Кривоногих, яка народилася від акціонерки банку «Росія», колишньої коханки Путіна Світлани Кривоногих. Він познайомився із жінкою ще до того, як став президентом. Так, за даними проєкту, у 2003 році вона народила від нього дочку, яка зовні дуже схожа на батька.

Нагадаємо, нещодавно про таємне життя кремлівського диктатора Володимира Путіна вперше докладно розповіло американське видання The Wall Street Journal.

Кілька тижнів тому Аліна Кабаєва засвітила обручку. У соцмережах зазначили, що ймовірне весілля Путіна і Кабаєвої – це хороший знак для України. Користувачі згадали історію Єви Браун і Адольфа Гітлера: у 1945 році «фюрер» освідчився своїй коханій. Одружилися вони в бункері, а наступного дня після весілля їх знайшли мертвими.



