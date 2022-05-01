Харківщина: жінка поплатилася за допомогу окупантам

Жінка поширювала інформацію щодо руху, переміщення, розташування військової техніки ЗСУ

На Харківщині жінка допомагала ворогам – поширювала інформацію щодо руху, переміщення, розташування військової техніки та блокпостів Збройних сил України. Дані вона передавала чоловіку, який перебуває на тимчасово окупованій військами країни-агресора РФ території та співпрацює з окупаційним режимом. Про це інформує Офіс генерального прокурора України.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури жінці повідомлено про підозру за фактом несанкціонованого поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 114-2 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Управлінням СБУ у Харківській області.

Раніше Служба безпеки України провела багатоетапну спецоперацію, в ході якої нейтралізувала глибоко законспіровану диверсійно-розвідувальну групу ворога.

Раніше Служба безпеки України висунула підозру у держзраді двом громадянам України, яких окупанти призначили «керівниками» Херсона та області.

Нагадаємо, 28 квітня окупанти заявили, що вводять рублі на Херсонщині. До слова, очільник Херсона Ігор Колихаєв відмовився співпрацювати з рашистами. На тимчасово захопленій території Херсонщини самопроголошеною окупаційною владою на 1 травня сплановано проведення так званого референдуму.

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