Окупанти «шиють» тероризм і виготовлення зброї українському активісту в Криму



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Олегу Приходьку інкримінують відразу дві статті КК РФ

Дружина Олега Приходька Людмила затримана у цій справі, як свідок

Затриманому в окупованому Росією Криму українцю Олегу Приходьку інкримінують тероризм і незаконне виготовлення вибухових пристроїв.

Про це в Facebook повідомляє «Кримська солідарність».

«За словами адвоката Назіма Шейхмамбетова, Олегу Приходьку інкримінують відразу дві статті КК РФ - ст. 205 (терористичний акт) і ст.223.1. (незаконне виготовлення вибухових речовин, незаконне виготовлення, переробка або ремонт вибухових пристроїв)», - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що дружина Олега Приходька Людмила затримана у цій справі, як свідок.

Як повідомлялося, 9 жовтня силовики забрали з власного домоволодіння українського активіста Олега Приходька. 10 жовтня в його будинку було проведено обшук, після чого була також затримана дружина Приходька.

За словами адвоката Шейхмамбетова, зараз обох затриманих у різних автозаках везуть до так званого УФСБ Криму. Адвокат також прямує туди для надання кваліфікованої юридичної допомоги.

«Ніхто з рідних не може зараз прокоментувати причини затримання. За словами дочки, її батька забрали ще вчора, а матір сьогодні вранці. У будинку проводилися слідчі заходи. Все це зараз належить з'ясувати. Для цього їду в УФСБ», - прокоментував адвокат.

Як повідомляє у Facebook юрист Ленура Єнгулатова, Олег телефонував їй 9 жовтня 2019 року з метою отримання юридичної консультації. «Після особистої бесіди ми домовилися зустрітися з Олегом Приходьком 10.10.2019 з документами в Сімферополі. За кілька годин після цієї телефонної розмови Олега вивезли із Сак до Сімферополя невстановлені особи, які представилися представниками правоохоронних органів. Додзвонитися до нього неможливо», - повідомила Єнгулатова.

8 лютого 2019 року співробітники ФСБ вже проводили обшук в будинку у Олега Приходька в селі Оріхове Сакського району. Силовики вилучили у нього українську символіку, прапори партії «Свобода», червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери, техніку і домашні CD-диски. Після обшуку Приходька відвезли до Сімферополя, де допитували, розпитуючи про його діяльність і зв'язки на материковій частині України.

Пізніше, 25 червня 2019 року, Сакський районний суд Криму оштрафував Олега Приходька на 2 тисячі рублів.

Як повідомляв тоді сам Приходько, його визнали винним за частиною першою статті 20.3 кодексу Росії про адміністративні правопорушення (пропаганда або публічна демонстрація нацистської атрибутики або символіки). На його думку, це сталося через те, що в його машині були український і кримськотатарський прапори. Український прапор також є вдома, який висить у дворі.